Глава Счётной палаты России: у страны нет шансов на экономический прорыв

Интернет, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин уверен, что при современной структуре экономики у России нет шансов на прорыв. Кудрин назвал три основные фактора экономического роста, которые развиваются недостаточно хорошо для серьёзных изменений, сообщают argumenti.ru .

Алексей Кудрин отметил, что для экономического прорыва важны трудовые ресурсы, инвестиции и производительность.

По его словам, ситуация с демографией в стране скажется на экономике если не отрицательно, то на нулевом уровне, передаёт РИА Новости.

Инвестиции также не показывают положительной динамики. При таком положении вещей будет сложно поднять производительность на новом уровне, считает глава Счётной палаты России.