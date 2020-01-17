Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на реконструкцию нефтеперекачивающей станции «Тайшет»

Тайшетский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы реконструкции нефтеперекачивающей станции «Тайшет» в Иркутской области. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы, НПС «Тайшет», один из ключевых объектов трубопроводной системы компании «Транснефть» в Иркутской области, была введена в эксплуатацию в 1968 году – на 40 лет раньше одноименной головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) «Тайшет» в начальной точке трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», построенной в 2008 году. Обе нефтеперекачивающие станции исторически и территориально связаны друг с другом и системой «Восточная Сибирь-Тихий океан» (в частности, на площадках первой НПС «Тайшет» размещались трубы для строительства первого линейного участка трубопровода ВСТО-1 «Тайшет-Сквородино»).

В рамках первых двух этапов реконструкции НПС «Тайшет», расположенной у села Березовка в Тайшетском районе, планируется построить здания магистральной насосной и операторной, узел регулирования давления, систему сбора утечек и дренажа, технологические трубопроводы и иные объекты и сооружения, необходимые для перекачки нефти. Доступ автомобильного и технологического транспорта к проектируемым зданиям и сооружениям будет осуществляться по уже действующим и проектируемым внутриплощадочным проездам.

Напомним, ранее ПАО «Транснефть» объявило открытый конкурс по выбору подрядчика на этот проект.