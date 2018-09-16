Горячая линия по вопросам размещения в Иркутске наружной рекламы работает в ТПП Восточной Сибири

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Горячая линия для предпринимателей по вопросам размещения наружной рекламы и объектов информационного оформления на территории Иркутска продолжает работать в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, чтобы получить ответы на интересующие вопросы, необходимо заполнить на сайте vs.tpprf.ru форму обращения. Также можно обратиться в департамент поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири по телефону: (3952) 20-15-48.

Напомним, ТПП ВС совместно с департаментом потребительского рынка администрации Иркутска организована работа по оперативному обмену информацией по возникающим проблемным вопросам от предпринимателей. Обращаясь в ТПП ВС, предприниматель может получить консультацию по перечню документов, необходимых для согласования объектов информационного оформления (вывесок) на территории Иркутска, о сроках рассмотрения заявлений и так далее.

Кроме того, ТПП ВС готова оказать услуги предпринимателям по подготовке документов для согласования объектов информационного оформления в соответствии с установленными правилами.