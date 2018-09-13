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Экономика / Бизнес
14.09.2018

Госбанк развития Китая заинтересовался инвестпроектами Иркутской области

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Государственный банк развития Китая намерен интересно поближе познакомиться с проектами, которые планируется развивать в Иркутской области. Об этом со ссылкой на председателя Совета директоров Государственного банка развития Китая Ху Хуайбана сообщает пресс-служба регправительства.

– Роль Иркутской области в развитии отношений между Китаем и Россией является ключевой- и с точки зрения географического расположения, а также с позиции состояния дел в экономической сфере. У наших стран большой потенциал развития торгово-экономических отношений. Банк заинтересован принять участие в усилении межрегионального взаимодействия между двумя странами и в развитии общих проектов, – сказал Ху Хуайбан.

Перспективы сотрудничества в сфере совместных инвестиционных проектов с Ху Хуайбаном обсудил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на Восточном экономическом форуме.

На встрече был рассмотрен проект в сфере развития переработки углеводородов по направлению производства поливинилхлорида (ПВХ-пластик).

Представитель китайской стороны отметил, что сейчас Госбанк развития Китая привлечён к разработке программ развития Российско-Китайского сотрудничества в торговоэкономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке и в Байкальских регионах Российской Федерации. Кроме того, в рамках форума организация подписала кредитное соглашение с Внешэкономбанком о предоставлении российской госкорпорации с до 12 млрд юаней. Кредитное соглашение предусматривает финансирование проектов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы «Один пояс – один путь».

Сергей Левченко рассказал о достигнутых в регионе значимых социально-экономических показателях и действующих мерах поддержки бизнеса, обозначил основные приоритеты в области сотрудничества. Прежде всего – это проект по развитию экономического коридора России и Китая, идущего через Монголию, который включает такие направления, как строительство газо-, нефтепроводов, строительство авто- и железных дорог. Стоимость проекта 1,5 млрд долларов США. Как подчеркнул губернатор, эта инициатива является оптимальной с точки зрения взаимодействия сторон.  Также Сергей Левченко озвучил, что в рамках финансовых взаимоотношений двух стран, определены несколько российских банков, которые будут сотрудничать с китайской стороной.

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