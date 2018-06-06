Госдолг Иркутской области к июню превысил 12,5 миллиардов рублей

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - К 1 июня государственный долг Иркутской области составил 12 млрд 585 млн 587 тысяч рублей. Об этом сообщается в документах Минфина региона. Это ниже, чем в прошлом году, на 1,2 млрд рублей.

В составе госдолга 7,5 млрд занимают бюджетные кредиты, 5 млрд – гособлигации. Сумма кредитов, полученных регионом от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, по данным Минфина Иркутской области, равнялась нулю.

Отметим, к 1 января 2018 года госдолг региона достиг 18 млрд 585 млн 587 тысяч рублей. Из них 6 млрд рублей были взяты по линии заёмов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций. К февралю этот кредит был погашен на половину, полностью его выплатили к марту.

Однако к началу весны объём госдолга остался на уровне 18,5 млрд рублей, поскольку увеличился объём кредитов, привлечённых из других бюджетов бюджетной системы РФ с 7,5 до 13,5 млрд рублей. До 12,5 млрд рублей госдолг снизился в апреле.

Между тем, правительство Иркутской области в декабре 2017 года заключило соглашение о реструктуризации госдолга с федеральными властями. Речь идет о примерно 40% долга, сформированных за счет кредитов из федеральной казны. Остальные 60% госдолга Иркутской области приходятся на облигации государственного займа, выпущенные в 2016 году, и кредиты коммерческих банков, полученные в конце 2017 года.

Период реструктуризации может составить от семи до 12 лет. Это будет зависеть от того, сможет ли субъект до 2020 года выполнять все требования федерального Минфина, в том числе сохранять темпы роста доходов не ниже уровня инфляции и не допускать увеличения доли госдолга выше 20% от всех налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона. Однако у депутатов Заксобрания вызвало опасение, что такое снижение госдолга будет оптимальным для экономики области и ее дальнейшего развития.