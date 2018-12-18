Госпрограммы в Иркутской области исполнены уже более чем на 90%

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании правительства Иркутской области 19 декабря рассмотрели вопрос исполнения государственных программ в 2018 году, в том числе за счет средств федерального бюджета. Докладчиком выступил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев, сообщает пресс-служба губернатора.

Общий объем финансирования государственных программ Иркутской области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, в 2018 году составляет 151,9 млрд рублей, в том числе 137,9 млрд рублей за счет средств областного бюджета, почти 14 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 4,5 млн рублей за счет средств иных источников. На 14 декабря исполнение госпрограмм Иркутской области составило 138,8 млрд рублей, или 91,4% от плана.

Многие фактические значения целевых показателей госпрограмм Иркутской области станут известны только по окончании года, а большинство статистических показателей – в период с января по апрель 2019 года. Информация об исполнении целевых показателей, а также оценка эффективности госпрограмм по итогам 2018 года будут представлены во втором квартале 2019 года.

Как отметил Владимир Гордеев, сейчас к государственным программам с наиболее высоким уровнем исполнения относятся «Управление государственными финансами Иркутской области», «Развитие здравоохранения», «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». К государственным программам с наиболее низким уровнем исполнения относятся «Доступное жилье», «Охрана окружающей среды» и «Формирование современной городской среды».

Низкий уровень исполнения обусловлен рядом факторов. В частности, по госпрограмме «Доступное жилье» не завершены мероприятия по переселению братчан из аварийных многоквартирных домов, а также мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Иркутске. Это произошло, поскольку застройщик не уложился в сроки.

По госпрограмме «Охрана окружающей среды» подрядчик не приступил к работам по берегоукреплению озера Байкал в пределах прибрежной полосы посёлка Листвянка Иркутского района. Также ряд муниципальных образований отказались от субсидии на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов. Как отметил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, по всем проблемным вопросам необходимо провести работу над ошибками и учесть результаты данной работы в новом бюджетном цикле.

По уровню исполнения средств федерального бюджета наиболее высокий процент исполнения отмечается у министерства экономического развития Иркутской области (99,5%), министерства культуры и архивов Иркутской области (97,9%), аппарата губернатора и правительства Иркутской области (97,8%).

– Всем структурам необходимо взять на особый контроль вопрос максимального исполнения государственных программ в текущем году за счет средств всех источников, предусмотренных в областном бюджете, и обратить особое внимание на вопрос освоения средств федерального бюджета, – отметил в заключение Владимир Гордеев.