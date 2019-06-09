Гострудинспекция оштрафовала директора Иркутского керамического завода

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководителя Иркутского керамического завода оштрафовали на 19 тысяч рублей за ряд нарушений федерального законодательства. Решение вынесла Государственная инспекция труда в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по результатам изучения материалов расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с работником ООО «ИКЗ», установлено, что он произошел из-за того, что конвейер не был оборудован предупредительной сигнализацией. Кроме того, выяснилось, что ряду сотрудников предприятия зарплату и окончательный расчет при увольнении выплатили с нарушением предусмотренных законом сроков.

Ранее гендиректору организации было внесено обобщенное представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.