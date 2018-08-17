Гранты на строительство семейных ферм в Иркутской области будут увеличены

УОБО, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал строительство семейных ферм молочного и мясного направления на базе крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса в рамках формирования пятилетнего госплана социально-экономического развития Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, точки роста глава региона обозначил в ходе рабочей поездки в Усть-Ордынский Бурятский округ. Сергей Левченко провел встречу с главами крестьянских (фермерских) хозяйств Даниилом Шурко и Андреем Мунгаловым. Даниил Шурко, угодья которого располагаются в селе Тургеневка Баяндаевского района, в 2016 году стал победителем конкурсного отбора на право получения гранта в 1,5 млн рублей в рамках реализации программы «Поддержка начинающих фермеров Иркутской области». На средства гранта приобрели сельскохозяйственную технику. В хозяйстве занимаются производством животноводческой и растениеводческой продукции. В этом году здесь посеяли зерновых культур на площади 300 га, что на 120% больше уровня прошлого года. В хозяйстве содержится 86 голов крупного рогатого скота, в том числе 40 коров. Основное направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Андрей Мунгалов, – производство растениеводческой продукции. В этом году площадь посева зерновых культур здесь составила 450 га. В ходе беседы с главами хозяйств министр сельского хозяйства Илья Сумароков рассказал, что реализация действующих целевых подпрограмм «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм», «Создание и развитие семейных молочных ферм» в области будет продолжена как востребованная мера поддержки. – В этом году мы уже приняли решение об увеличении гранта для начинающих фермеров с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. Вместе с тем, мы планируем повысить размер гранта на строительство семейных ферм с 11 млн до 15 млн рублей, – подчеркнул Илья Сумароков. В селе Хадай глава региона посетил площадку под компактную жилищную застройку, которую обустроили в прошлом году. Этот проект впервые реализован в Приангарье в рамках мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы. Было проведено устройство улично-дорожной сети и воздушных линий электропередачи. Проект предполагает подготовку площадки под строительство 30 домов. Сумма поддержки из областного бюджета составила почти 21 млн рублей, из федерального бюджета – около 10 млн рублей. В ходе поездки в округ Сергей Левченко ознакомился с работой ООО «Хадайский» в Баяндаевском районе. Хозяйство является племрепродуктором по разведению красно-пестрой породы крупного рогатого скота (КРС). Общее поголовье КРС составляет 1478 голов, в том числе 543 коровы. Племенной скот реализуется крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подворьям. Руководитель Альберт Бербидаев рассказал, что для развития хозяйства здесь провели пять км линии электропередач, построили зернохранилища, административное здание, приобрели сельхозтехнику. Глава региона обсудил с работниками предприятия предложения, которые лягут в основу будущей пятилетки, и одно из них – развитие переработки мяса и молока, производимого КФХ и личными хозяйствами, прежде всего, на принципах кооперации. Закуп молока и мяса сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, считает Сергей Левченко, является социально значимой поддержкой сельского населения. При этом он подчеркнул, что сельхозкооперативам нужно сконцентрироваться на производстве готовой продукции, которая может поставляться как населению, так и в социальные учреждения. Как добавил Илья Сумароков, для этих целей предлагается увеличить размер гранта для кооперативов в три раза – с 10 млн рублей до 30 млн. Подводя итоги встречи, губернатор Приангарья сообщил, что дал поручение Правительству Иркутской области разработать механизм, при котором каждый ученик начальной школы в регионе будет получать по стакану молока в день. – Это будет бесплатно, потому что в таком случае мы наши средства, которые планируем для улучшения здоровья, для улучшения питания детей в школе, направим непосредственно этому ребенку, а не через какие-то отдельные механизмы. Это приведет к тому, что ежесуточно достаточно большая доля молока у сельхозтоваропроизводителей будет уходить на реализацию. В общей сложности в год это около 5,5 тысяч тонн молока. Это немало, это можно считать госзаказом, который будет гарантирован для сельхозтоваропроизводителей. Получать средства они смогут, может быть, даже в авансированном виде. И это действительно гарантированный сбыт для сельхозорганизаций, – сказал Сергей Левченко. Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев поддержал предложение и отметил своевременность формирования рынка сбыта для обеспечения нужд социальных сферы. – Непосредственное взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и соцучреждений гарантирует высокое качество производимой местной молочной продукции. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства должны четко понимать, какой объем продукции и куда они могут реализовать. Для достижения этих целей сельхозтоваропроизводителям УОБО оказывается господдержка, что позволяет увеличивать поголовье скота, строить и реконструировать животноводческие фермы и приобретать технику, – подчеркнул Анатолий Прокопьев. Сергей Левченко также ознакомился с ходом проведения в УОБО уборочной кампании. Илья Сумароков рассказал, что аграрии Боханского района приступили к уборке зерновых. Всего в регионе предстоит убрать 442,2 тысячи га зерновых культур, в том числе в хозяйствах округа – 116,2 тысячи га. В среднем по области заготовлено 53% от потребности сенажа (127 тыс. тонн), в том числе по хозяйствам УОБО – 29 тысячи тонн. По заготовке сенажа лидируют Осинский (113% от потребности), Эхирит-Булагатский (103% от плана) районы. К закладке силоса приступили Нукутский и Эхирит-Булагатский районы. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... анатолий прокопьев

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