Группа предпринимателей высказалась против назначения Александра Квасова на должность бизнес-омбудсмена Иркутской области

Иркутск, 18.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Ситуация вокруг назначения нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области оказалась неоднозначной. Накануне пресс-служба регионального правительства сообщила, что бизнес-сообщество одобрило кандидатуру Александра Квасова. Якобы с 25 апреля по 10 мая в областное министерство экономического развития поступило 377 мнений. За действующего депутата думы Иркутска подано 100% положительных мнений представителей бизнеса. Напомним, Алексей Москаленко, занимавший эту должность с 2014 года, но уже предпринимавший попытки оставить ее, все же покинул свой пост в середине апреля 2018 года. Кроме Александра Квасова, на место бизнес-омбудсмена претендовал депутат думы Иркутска, председатель регионального отделения «Опоры России» Александр Якубовский, председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов и руководитель ООО «Благородное дерево» Дмитрий Брагин. - Большинство пожеланий от предпринимательского сообщества высказано за Квасова, поэтому губернатор поддержал эту кандидатуру. Сейчас документы подготовлены и передаются в Москву федеральному Уполномоченному, и там будет приниматься решение, - сообщила Телеинформу руководитель пресс-службы правительства и губернатора Ирина Алашкевич. Связано ли решение главы региона исключительно с одобрением кандидатуры Александра Квасова бизнес-сообществом или на это есть другие причины – собеседник агентства уточнять не стала. Между тем, в распоряжении Телеинформа оказалось письмо, которое ряд иркутских предпринимателей написали в адрес бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Представители бизнеса пожаловались на непрозрачность процедуры по выдвижению кандидатур на пост регионального бизнес-омбудсмена и на то, что Александр Квасов никак не может на этот пост претендовать. "На депутатских слушаниях в думе города Иркутска, прошедших 25 апреля 2018 года, вновь обсуждался вопрос о необходимости срочного освобождения территории, занимаемой предпринимателями на рынке «Знаменский». Депутат Думы г. Иркутска Квасов А.А. на данном мероприятии высказался в категоричной форме о необходимости сноса наших рабочих мест, не дожидаясь окончания законных судебных процедур (судя из его речи, он о них осведомлен), взял за основу своего мнения доклад своего коллеги - нашего прямого бизнес-конкурента Резникова Г. И., который он подкрепил якобы «доказательствами», - говорится в письме. Далее предприниматели приводят в доказательство прямую речь Александра Квасова, где он поддержал позицию Григория Резникова по Знаменскому рынку. "Уважаемые депутаты! Давайте включим холодный рассудок и подытожим доклады всех выступающих по данному вопросу. Разбирательство еще в суде и, конечно, у ответчика есть право защищаться. И решение, мы понимаем, суд примет в соответствии с законом Российской Федерации. Я еще раз бы хотел обратить Ваше внимание на доклад нашего коллеги Резникова Григория. На мой взгляд, реагировать на него нужно прямо сейчас, немедленно. Он в своем докладе сказал, что мы на пороге чрезвычайного происшествия и там на сегодняшний день происходит преступление. Случись в этом торговом центре пожар, Иркутску мало не покажется. У меня просьба к администрации: комиссию по чрезвычайным ситуациям собрать в ближайшее время и вопрос этот вынести. На комиссии его рассмотреть да обратиться в пожарный надзор, МЧС, потому что если так хранятся горюче-смазочные материалы, нет никаких систем пожарной безопасности и так далее, то его нужно закрывать уже вчера. И вот я его в этом поддерживаю", - цитируется в письме речь Александра Квасова. По мнению авторов письма, такие высказывания на публичном мероприятии и неподкрепленная доказательствами позиция в обход законных (судебных) процедур не достойна будущего бизнес-омбудсмена Иркутской области. Под обращением подписались представители шести индивидуальных предприятий – всего 22 подписи. Примечательно, что против кандидатуры Александра Квасова ранее уже высказался экс-омбудсмен Алексей Москаленко, а также ряд представителей бизнес-сообщества. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр квасов

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