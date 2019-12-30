Группу черных лесорубов поймали в Боханском районе с поличным

Боханский район, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе выявлен факт незаконной рубки древесины. Подозреваемые в противоправной заготовке лиственницы задержаны с поличным. Ущерб от их деятельности составил более четверти миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, рейдовое мероприятие провели сотрудниками полиции совместно с работниками министерства лесного комплекса региона. Задержаны трое фигурантов, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений

Возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяты бензопилы, трактор без государственных номеров, а также незаконно заготовленная древесина.