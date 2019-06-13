Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направился в Харбин

Харбин, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко принимает участие в китайско-российском ЭКСПО-2019 в Харбине. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Приангарья 14 июня встретился с председателем народного правительства провинции Хэйлунцзян господином Ван Вэньтао.

– Китайская Народная Республика уже почти 20 лет остается для нас основным внешним партнером по торгово-экономическому сотрудничеству. Товарооборот Иркутской области с Китаем по итогам 2018 года превысил 4,6 млрд долларов США и вырос почти на 19%. В вузах Иркутской области обучается свыше 400 студентов из КНР. По количеству иностранных туристов, посетивших озеро Байкал, Китай также на первом месте. Иркутская область и провинция Хэйлунцзян имеют богатый многолетний опыт сотрудничества, проверенный временем. Соглашение между нашими регионами, подписанное в 2012 году, является фундаментом наших отношений и имеет практические результаты, – отметил Сергей Левченко.

Иркутская область на китайско-российском ЭКСПО представляет продукцию и предложения компаний, ориентированных на производство экологически-чистых продуктов: лекарственное сырьё растительного происхождения, чаи, травяные сборы, молочная продукция, а также продукты компании, которая специализируется на производстве изделий из сибирской древесины.

Стенд, который представляет регион, подготовлен правительством Приангарья совместно с Центром поддержки экспорта Иркутской области, а также Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Продемонстрирован не только экономический потенциал региона, но и возможности кооперации малого и среднего бизнеса.

Мероприятие проходит с 14 по 19 июня в столице провинции Хэйлунцзян в Харбине. Участие в международной выставке традиционно принимает большое количество стран, регионов, предприятий. Главная тема ЭКСПО-2019 – «Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее».