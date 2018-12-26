Губернатор Сергей Левченко: за 2018 год объемы незаконных рубок в Иркутской области сократились в два раза

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Объемы незаконных рубок в лесах Иркутской области уменьшились в два раза за 2018 год. «Таких результатов не было никогда», – заявил губернатор Сергей Левченко 26 декабря на итоговой пресс-конференции. – Этого удалось добиться благодаря реализации у нас пилотного проекта по чипированию леса, – напомнил губернатор. – Кроме того, мы много разовых, но системных операций провели – к примеру, операцию «Лесовоз», и задержали много лесовозов без соответствующей документации. Мы провели инвентаризацию всех компаний, которые получили расчетную лесосеку, и выяснили, что 300 из них не зарегистрированы в тех районах, где они получили лес под вырубку. Мы их заставили зарегистрироваться. Теперь они все учитываются статистикой и находятся под контролем не только налоговой, но и других контролирующих служб. Все это вместе дало результат. Также глава региона поделился планами относительно того, что региональное правительство намеревается сделать еще для улучшения ситуации в лесной отрасли: – Сейчас серьезно изменилось федеральное законодательство о работе лесных фирм в рамках приоритетных инвестиционных проектов. В течение всего года менялась схема согласования на федеральном уровне, передавались функции от Минприроды к Министерству промышленности и торговли, это тоже заняло время. Документация сейчас более жесткая. Но я хотел бы сказать об одной проблеме – на сегодня те компании, которые получили льготы по приоритетным инвестиционным проектам (а их десятки), плохо поддаются контролю со стороны региональной власти – мы обладаем довольно слабыми полномочиями. Для примера: мы, если видим, что арендатор не выполняет условия арендного договора, можем ему предъявить какие-то санкции только через год после того, как закончится проект. То есть, если мы видим, что арендатор не занимается лесовосстановлением, содержанием мостов, дорог и так далее – мы по федеральному законодательству можем об этом говорить только через год. А к кому там приходить через год? Поэтому мы сейчас в части координации с Минприроды и Рослесхозом занимаемся тем, чтобы это как-то изменить, – сообщил губернатор. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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