Губернатор заявил, что около 4 миллиардов рублей вернется в бюджет Приангарья из федерации за оплату жилищных сертификатов

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 4 миллиардов рублей компенсируют Иркутской области из федерального бюджета. Эти средства в оперативном режиме направлялись из регионального бюджета на оплату жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Эту тему обсудили заместитель председателя правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и губернатор региона Сергей Левченко во время рабочей встречи в Москве. – Мы обсуждали с Виталием Мутко вопрос выделения из резервного фонда федерального бюджета дополнительных средств, которые в оперативном порядке мы потратили на выдачу людям сертификатов. Некоторое время назад мы договаривались о том, что для ускорения этой работы мы оплатим свидетельства из резервного фонда Иркутской области, но в то же самое время мы договорились с комиссией по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и с министерством финансов Российской Федерации, что эти деньги будут компенсированы. Мы подсчитали общую сумму, затраченную на эти цели. Это два транша. Один – 3,9 миллиарда рублей, второй – 0,38 миллиарда рублей. С Виталием Мутко мы обсудили, когда лучше и правильнее нам эти деньги компенсировать – либо в конце этого года, либо в начале следующего, – сказал Сергей Левченко. Губернатор Иркутской области отметил, что на данный момент более 10 тысяч человек уже приобрели жильё взамен утраченного во время наводнения. Оплачены 3,7 тысяч свидетельств, каждое из которых выдаётся на семью, на общую сумму 10,9 миллиарда рублей. Всего же выдано 6,4 тысячи свидетельств, обладатели которых подбирают варианты приобретения вторичного или нового жилья, или могут вложить деньги в строительство многоквартирных или индивидуальных домов. – Такого результата, чтобы через три месяца после затопления и начала чрезвычайной ситуации столько пострадавших уже приобрели жильё, у нас в стране ещё не было. На данный момент работа по оформлению свидетельств заканчивается, они выданы практически всем пострадавшим. Вернули выданные свидетельства 360 семей, так как у них возникла возможность получить такие документы на большую сумму, по прописке вписав ещё одного или двух членов семьи. Эти люди через суд восстанавливают своё право, и мы даём им новое свидетельство, – добавил Сергей Левченко. Вопрос недопущения в будущем затопления территорий, пострадавших от наводнения, во время рабочей встречи обсудили заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев и глава Иркутской области Сергей Левченко. Основные задачи – создание защитных сооружений в Тулуне и Нижнеудинске. – Мы проговорили, какие дополнительные меры необходимо предпринять, чтобы более точно профинансировать защитные сооружения для этих городов и других населённых пунктов, и для того, чтобы мы сделали эту работу как можно быстрее, не растягивая её до 2024 года, – отметил Сергей Левченко. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области: реквизиты – на сайте Телеинформа.

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