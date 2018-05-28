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Экономика / Бизнес
28.05.2018

HeadHunter: каждый третий иркутянин планирует в ближайшем будущем открыть собственное дело

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Самые предприимчивые сибиряки живут в Иркутской области, где 31% респондентов уверены, что у них получится открыть собственное дело в ближайший год-два.

Служба исследований HeadHunter ко Дню предпринимательства опросила жителей СФО, чтобы выяснить, насколько для них привлекательна идея открытия собственного дела.

Меньше всего желающих стать предпринимателями оказалось в Кемеровской области, там утвердительно на этот вопрос ответили только 18% респондентов.

В то же время больше всего мечтателей – тех, кто планирует открыть собственное дело, но когда-нибудь потом, – живут в Омской области (35%). Чуть меньше, по 34%, доля таких соискателей в Красноярском крае и Томской области.

– Конечно, самое привлекательное в собственном деле – это возможность работать на себя, самому планировать собственную занятость, собственные доходы. Но только с первого взгляда в таком решении сплошные плюсы, минусы возникают уже на этапе воплощения. Видимо, поэтому часть сибиряков, попробовав открыть свой бизнес, снова возвращаются в найм через некоторое время. Например, в Томской области их оказалось 9%, в Красноярском крае – 8%. А вот меньше всего предпринимателей, вернувшихся работать в компанию, оказалось в Новосибирской области – всего 5%, – говорит представитель HeadHunter по СФО Елана Таращук.

В среднем, каждый четвертый житель региона хотел бы в ближайшем будущем открыть собственное дело. А больше всего тех, кто категорически не хочет открывать свой бизнес, живут в Алтайском крае и Кемеровской области – по 28%. Большая часть таких респондентов работает в сферах «Государственная служба» (38%), «Управление персоналом, тренинги» (36%) и «Бухгалтерия» (35%).

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