ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Экономика / Бизнес
14.05.2018

HeadHunter: молодежь Приангарья одобряет повышение пенсионного возраста

Иркутская область, СФО, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter выяснил у жителей Сибири их мнение о повышении или понижении пенсионного возраста. Как выяснилось, в Иркутской области – один из самых больших процентов тех, кто считает необходимым его поднимать. Жители Приангарья считают оптимальным пенсионным возрастом 68 и 64 года для мужчин и женщин соответственно.

Согласно опросу HeadHunter, в Иркутской области за повышение пенсионного возраста высказались 9% респондентов, это второй по величине результат среди регионов Сибири (первое место – 10% – у Красноярского края). 40% опрошенных жителей Приангарья считают, что значения пенсионного возраста оптимальны – и это самый низкий результат по Сибири. Кстати, столько же человек отмечают, что значения нуждаются в понижении. Еще 10% затруднились ответить.

К слову, Алтайский край оказался единственным регионом в СФО, где почти половина участников опроса (47%) считают, что возраст выхода на пенсию необходимо снизить. Меньше всего согласных с повышение пенсионного возраста живут в Томской (3%) и Кемеровской областях (2%).

Напомним, в настоящее время эти значения в России составляют 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, вопреки ожиданиям, наибольшей долей респондентов, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказались соискатели в возрасте от 18 до 25 лет – 51%. Более того, с возрастом аналогичная доля снижается во всех возрастных группах и среди респондентов старше 45 лет опускается до 17%. Активнее всего за снижение возраста выхода на пенсию голосуют «Рабочий персонал» и начинающие специалисты.

Между тем, в среднем по Сибири группа респондентов, выступающая за повышение возраста, предлагает значение в 64 для мужчин и 60 лет для женщин, вторая группа (за понижение) – 54 года и 50 лет, соответственно. Жители Иркутской области высказывались как за самый высокий пенсионный возраст, так и за самый низкий – 52 и 49 лет для мужчин и женщин соответственно.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске