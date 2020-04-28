HeadHunter – о положении компаний на рынке труда в СФО во время «коронакризиса»

СФО, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал положение компаний на рынке труда в Сибири во время «коронакризиса» и спросил работодателей, как они справляются с ситуацией и какие планы строят.

– На вопрос, как сказался текущий кризис на численности сотрудников компании, 75% ответили, что она не изменилась. Известно, что большинство работодателей переводят работников на «удаленку», но не увольняют, – сообщила на пресс-конференции 28 апреля руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

В ближайшие полгода 16% компаний планируют набирать новых сотрудников, по 14% затруднились с ответом и твердо решились на сокращение штата. Еще четверть опрошенных работодателей допускают, что численность сотрудников скорее уменьшится. Сохранится стабильность в 24% компаний Сибири.

При этом только 2% работодателей-респондентов намерены внепланово увеличить подбор персонала, тогда как снизят его 33%. Почти столько же – 31% – не меняют свои планы, поставили подбор персонала на паузу 20% компаний. Еще 14% пока не принимали никаких решений.

– С начала «коронакризиса» изменение зарплат сотрудников – это такая тема, которая муссируется и среди журналистов, и среди общественности. Радует, что 59% компаний заявили о том, что уровни зарплат остались прежними, – сказала Асель Сейлова. – Это значит, компании полностью разделяют ту ответственность, которую несут за свой персонал.

Меньше получают работники 31% компаний. Еще в 10% случаев респонденты затруднились с ответом. Повышения зарплат среди опрошенных компаний не зафиксировано, однако в ближайшие полгода планируют сделать это 6% работодателей. Твердо настроены на уменьшение зарплат работникам 10% компаний, еще 24% не исключают этого. Стабильность своим сотрудникам обещают 35% работодателей. Еще 25% пока не строили прогнозов на ближайшие шесть месяцев – это связано с выжидательными позициями компаний, которые ждут завершения пандемии COVID-19.

Напомним, HeadHunter также анализировал динамику вакансий в Сибири в марте-апреле. В целом почти вдвое увеличился спрос на продавцов-кассиров, более чем в полтора раза – на водителей. Также востребованы медики: почти во всех регионах наблюдается аномальный пик вакансий.