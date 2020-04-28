HeadHunter – об отличиях кризиса-2020 от предыдущих и вызовах, которые он ставит перед рынком труда в Сибири

СФО, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Как меняется рынок труда в условиях «коронакризиса», чем нынешняя ситуация отличается от предыдущих кризисов в современной России, и какие вызовы ставит перед работодателями новая реальность, рассказала на пресс-конференции 28 апреля директор HeadHunter Сибирь Екатерина Дегтярева. Она перечислила отличия текущего кризиса от тех, которые были в 2008 и 2014-2015 годах. Пока на рынке труда нет резкого роста активности соискателей, которая была в предыдущие разы. Рынок ведет себя по-другому. Возможно, что эта активность будет, но несколько позже, считает Екатерина Дегтярева. – Видны меры поддержки пострадавших отраслей и соискателей как со стороны государства, так и частных лиц. Мы наблюдаем рост волонтерства, различных программ дополнительного финансирования. Кроме того, более выражена социальная позиция государства, бизнеса и людей. Этот кризис отличает еще и такое явление, как обмен персоналом, и это не единичные случаи на рынке. Если есть одна компания, которая вынуждена из-за простоя сокращать людей, то в этом же городе другая компания изъявляет желание взять этих людей на временные работы, тем самым помогая бизнесу. Это потрясающие явления, они видны и они меняют рынок, – подчеркивает директор HeadHunter Сибирь. Также «коронакризис» характерен резким перепрофилированием людей и бизнесов: например, санатории в Забайкалье, Алтайском крае, Иркутской области переоборудуют под обсерваторы. Есть изменение моделей бизнеса с точки зрения, например, функционирования ресторанов, которые «переобуваются на ходу» и работают только на доставку, даже те, в которых такой опции до этого не было. Идет очень быстрое переобучение людей: вчера человек работал консультантом, сегодня он – комплектовщик или курьер. В некоторых регионах возобновили работу автошколы, но с обязательным перенесением теоретической части обучения в онлайн. – Меняется рынок дополнительного образования – наблюдается всплеск разных курсов, переквалификация. Все переходит в интернет: если ты не онлайн, у тебя нет шансов. Угроза эпидемии, карантинные меры, информационное поле накладываются на это все как дополнительный фактор, на самом деле при этом не улучшая ситуацию, а добавляя тревожности на рынке. Вместе с тем усиливается педантичность в оценке услуг и сервисов, – отмечает Екатерина Дегтярева. «Удаленка» стала новым ключевым словом в работе компаний. Около 40% сотрудников говорят, что им стало сложнее работать из дома, чем из привычного рабочего места. Почти стольким же, напротив, «удаленка» облегчила жизнь. Вместе с тем, по данным опросов, количество тех, кому хорошо на дистанционной работе, к началу апреля по сравнению со второй половиной марта снизилось, а в полку тех, кому стало сложнее, прибыло. При этом 17-19% сотрудников не почувствовали разницы между удаленной и обычной работой. – Новая реальность стала вызовом для бизнеса: она требует ускорения процессов цифровизации. Предстоит боевая проверка онлайн-сервисов. Это меняет рынок, – комментирует Екатерина Дегтярева. – Для коммерческих сервисов одномоментный перевод на удаленный формат работы требует невероятной подготовки ИТ-инфраструктур. Например, организация работы колл-центра, который полностью рассредоточен на надомную работу, без потери качества – это невероятный вызов. При выходе из кризиса это даст бизнесам большое количество преимуществ. Еще одна важная составляющая – это готовность компаний и сотрудников эффективно работать в удаленном формате. Офлайн-сотрудникам тоже предстоит преодолеть различные вызовы. Например, это digital-компетентность: в условиях кризиса человек вынужден оперативно осваивать незнакомые ему до этого приложения и программы для удаленной работы. Обкатываются юридические аспекты – нормативное сопровождение, прием на работу, адаптация нового сотрудника и увольнение. – Новые способы контроля удаленных сотрудников также требуют новых навыков. Идет синхронизация и визуализация работы людей, которые находятся в разных местах. Никогда еще отключение интернета на два часа в рабочий день не вызывало такого количества негативных эмоций, – отмечает Екатерина Дегтярева. Отдельный вызов для руководителей – «удаленная мотивация» и «дистанционное» вовлечение сотрудников в работу. Требуются абсолютно другие навыки публичных выступлений. От руководителя требуется сделать так, чтобы сотрудник его слушал, а не делал параллельно что-то в браузере. Еще один вызов – это вопрос тайм-менеджмента и баланса между рабочей и личной жизнью в одном и том же пространстве. Это действительно важная история, которая изменяет рынок и его участников. Я не сомневаюсь, что будут дополнительные вызовы. Мы все изменим свою точку зрения на школьное и высшее образование. Основные тренды в них будут понятны к началу лета, – подытожила Екатерина Дегтярева. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: headhunter

zen

иркутская область

иркутянин на работе

коронавирус

приоритет иркутск

сфо Тэги: View the discussion thread.