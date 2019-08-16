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Экономика / Бизнес
18.08.2019

HeadHunter: только 6% иркутян категорически не нравится их работа

Иркутск, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы узнать, устали ли они от своей работы, и чего им больше всего не хватает на текущем месте.

Результаты опроса показали, что иркутянам, которые трудятся на текущем месте работы менее года, чаще не нравится то, чем они занимаются. А вот чем дольше человек работает на своем месте, тем выше вероятность, что ему нравится то, чем он занимается.

При этом 26% участников опроса отметили, что им очень нравится их работа, 42% - скорее нравится, 22% - скорее не нравится, а 6% - совершенно не нравится.

Больше всего удовлетворенных своей деятельностью на работе среди представителей научной и образовательной сферы (75%), меньше всего — среди начинающих специалистов и студентов (54%), а также среди административного персонала (59%).

Как оказалось, мысли "как же мне всё это надоело" никогда не приходят в голову только 4% соискателей, крайней редко об этом думают 16%, а вот очень часто - 16% иркутян. Интересно, что мужчины реже бывают недовольны своей работой, чем женщины. Также реже об этом думают представители сферы безопасности и рабочего персонала.

Больше всего жителям Иркутска на текущем рабочем месте не хватает более высокой зарплаты (71%), а также возможностей для карьерного роста (54%). На третьем месте по значимости оказалась возможность получать удовлетворение от работы и её результатов (39%). А вот нехватку возможности обучения и повышения квалификации отметили 32% опрошенных, при этом каждому третьему не хватает рядом опытного наставника и интересных разнообразных задач

Что касается профессиональных сфер, то тут есть заметные различия. Например, в сфере искусства и массмедиа заметно больше соискателей, которым не хватает более высоких зарплат (81%). Возможностей для карьерного роста не хватает 62% соискателей из сферы закупок. 40% соискателей из сферы консультирования недостает интересных задач. Запрос на дружелюбную атмосферу в коллективе есть почти у каждого четвертого соискателя из сфер управления персоналом, науки и образования. В сфере спорта и красоты больше всего тех, кому недостает возможностей повысить квалификацию. Отсутствию бюрократии обрадовались бы 27% представителей сферы науки и образования, а по 18% соискателей из сфер госсектора и консультирования заявили, что на текущей работе им не хватает социальной значимости продукта/услуги, производимой компанией.

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