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Экономика / Бизнес
12.08.2018

HeadHunter: в Иркутске в стройсфере чаще всего ищут инженеров, архитекторов, рабочих и прорабов

Иркутск, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Накануне Дня строителя эксперты проанализировали ситуацию в строительной сфере Иркутска и выяснили, что количество предложений от работодателей выросло на 32% по сравнению с 2017 годом, количество резюме – на 21%. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

Сегодня сфера «Строительство, недвижимость» входит в пятерку самых востребованных в Иркутске, занимая долю в 9% вакансий.  Чаще всего работодатели ищут в строительство инженеров, архитекторов, рабочих строительных специальностей и прорабов.

Средняя зарплата, на которую может рассчитывать специалист строительной отрасли в Иркутске, составляет 50 тысяч рублей, что совпадает с пожеланиями соискателей.

72% иркутян, разместивших свои резюме в данной сфере, – мужчины, преимущественно в возрасте от 26 до 45 лет. Из них 77% обладают высшим образованием, 14% – средне-специальным.

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