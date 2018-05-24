ИАЗ поставит новую партию «сушек» в Казахстан

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Предприятие «Казспецэкспорт» и корпорация «Иркут» подписали контракт на поставку новой партии самолётов Су-30СМ, которые собираются на Иркутском авиазаводе (ИАЗ), в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба «Иркута».

Выполнение контракта завершится в 2020 году. Истребители пополнят имеющийся парк аналогичных боевых машин, которые с 2015 года успешно эксплуатируют силы воздушной обороны республики Казахстан.

Генеральный директор РГП «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов заявил, что военно-техническое сотрудничество Казахстана и России служит интересам обоих государств и основано на прочной правовой базе, созданной в рамках организации договора о коллективной безопасности.