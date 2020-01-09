Игорь Кобзев: охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить

Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 9 января во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское, после посещения экологически опасного объекта. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. – Эта территория должна быть постоянно на контроле. В первую очередь, нам нужно разработать комплекс мероприятий, который позволит минимизировать последствия некогда работавшего здесь предприятия, а еще лучше – исключить их. Сегодня во время выезда на место я убедился, что сложившаяся ситуация – серьезный ущерб экологии региона. Нам необходимо выработать единый комплексный системный подход для решения этой проблемы. Поручения должны выполняться всеми службами неукоснительно, – подчеркнул Игорь Кобзев. Напомним, что по поручению врио в декабре прошлого года была создана межведомственная рабочая группа по вопросам ликвидации ЧС на территории промплощадки ООО «Усольехимпром». Руководителем назначен исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов. В состав группы вошли представители федеральных служб МЧС, МВД, Россгвардии, управления Росимущества, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры, представители администрации Усолья-Сибирского, а также профильных региональных министерств и ведомств, общественных организаций и не только. Игорь Кобзев подчеркнул, что сформированная межведомственная рабочая группа будет контролировать ситуацию постоянно, до полной ее ликвидации. Во время совещания, после осмотра промплощадки, Теймур Магомедов сообщил, что в декабре 2019 года земельный участок, который находится под цехом ртутного электролиза, передан в областную собственность. Кроме того, проект ликвидации (демеркуризации) цеха включен в федеральную программу «Чистая страна». Документ прошел необходимые экспертизы, получил положительное заключение. В 2020 году рабочая группа приступает к реализации этого проекта. – Работа ведется и по другим проблемным направлениям, связанным с прежней деятельностью «Усольехимпрома» и предприятий на его территории. Это промышленный коллектор, слив из которого идет в Ангару. Необходимо определить источник его питания водой, обследование завершить до конца января. Еще один проблемный вопрос – шламонакопитель, который также находится вблизи Ангары. Рабочая группа приняла решение рассмотреть проект, предложенный собственником шламоотстойника, по утилизации веществ, находящихся в нем. До конца января мы должны определить, каким образом и с помощью каких технологий будут утилизироваться эти отходы,– доложил Теймур Магомедов. Важный вопрос – охрана промышленной площадки. В рамках режима ЧС в 2020 году продолжена работа по недопущению на территорию промплощадки посторонних лиц, патрулирование периметра территории. Игорь Кобзев подчеркнул, что необходимо определить границы внутреннего периметра. Доступ должен быть исключен для посторонних лиц, каждый опасный объект необходимо оградить, усилить патрулирование. – Необходимо донести до населения еще раз информацию, что эта территория опасна и закрыта для посещения. Мы информируем граждан, что здесь есть объекты, которые могут привести к экстренной эвакуации. В рамках этого мы проведем в плановом порядке тренировочную эвакуацию, – подытожил Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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