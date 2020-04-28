Качугский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев распорядился до 30 апреля потушить все лесные пожары в Качугском районе. Заявление он сделал на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба главы региона.

По докладам специалистов, площади природных пожаров в этом муниципальном образовании сокращаются. По состоянию на 10:30 28 апреля в лесах оставался один очаг, зарегистрированный в минувшее воскресенье. Он возник по вине местного населения на арендованном участке в 30 км от деревни Чанчур.

Три пожара находятся в локализованном состоянии. Все на незакрепленных территориях.

Самый крупный – в трех километрах от села Заречное. Как сообщил на заседании штаба врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, дознавательные мероприятия, проведенные на месте этого пожара, показали, что там находились 12 независимых друг от друга очагов возгорания со следами легковоспламеняющейся и горючей жидкостей. Также зафиксированы два факта незаконных рубок древесины.

Еще два очага локализованы в окрестностях деревень Ихинагуй и Житова.

Общая площадь всех пожаров в Качугском районе на сегодня составляет 4984,8 га, из которых 1753 га, покрытых лесом. Накануне, 27 апреля, там горело 6684,6 га лесного фонда.

По поручению Игоря Кобзева в район прибыли подразделения Росгвардии и добровольцы. Выставлены посты, проводятся рейды в лесной зоне, обеспечивается охрана дознавателей.

На тушении пожаров в Качугском районе сегодня задействовано 13 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 84 работника лесной охраны, 49 мобилизованных граждан, 43 единицы техники. К концу дня планируется ликвидация двух очагов возгорания. Всего на ликвидации действующего в Качугском районе режима ЧС на сегодня задействовано 512 человек и 106 единиц техники.