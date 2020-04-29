Игорь Кобзев распорядился учитывать количество вахтовиков, прибывающих в муниципалитеты Приангарья

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев распорядился учитывать количество вахтовиков, прибывающих в муниципалитеты. Как сообщает пресс-служба главы региона, должны быть составлены списки организаций, где меняются сотрудники. Об этом врио губернатора заявил 29 апреля во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское.

– Проанализируйте количество людей, график их прибытия. В условиях эпидемии коронавируса это крайне важно, – дал он поручение мэру территории Максиму Торопкину.

Глава региона посетил стационар и отделение скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Усольская городская больница». Как рассказала главврач лечебного учреждения Наталья Мельникова, скорая помощь обслуживает население города и района общей численностью 126 тысяч человек. В Усолье-Сибирском в смену работает восемь бригад СМП, также в составе отделения имеется четыре поста, расположенные в населенных пунктах района. Автопарк отделения скорой медицинской помощи – 12 машин, есть резерв.

– Мы провели ряд мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Есть средства индивидуальной защиты, дезсредства, разработана маршрутизация пациентов с подозрением на коронавирус, – сообщила Наталья Мельникова.

Игорь Кобзев побывал в стационаре больницы, где организован фильтр для поступающих с подозрением на коронавирус больных, выделены палаты, в наличии аппараты ИВЛ. Здесь у пациентов берут анализы на коронавирусную инфекцию.

Глава региона, представители муниципалитета, регионального Минздрава и Усольской больницы обсудили существующие проблемы. В частности, это недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами, строительство жилья для медиков, необходимость капитального ремонта детского стационара – здание 1989 года постройки ни разу капитально не ремонтировалось, в текущем году выделены средства на проектирование комплексного капремонта здания. Также более 20 лет не было капремонта здания скорой медицинской помощи. Разработана проектная сметная документация на капитальный ремонт.

– Мы проверяем лечебные учреждения – как ведется работа с больными внебольничной пневмонией, ОРВИ с учетом эпидемии коронавируса. Все должно быть правильно организовано. Медики призывают всех жителей строго соблюдать режим самоизоляции. Это поможет быстрее справиться с непростой ситуацией, – сказал Игорь Кобзев.

Также глава региона дал поручение мэру Максиму Торопкину в срок до 1 июня решить вопрос с благоустройством прибольничных территорий и подъездами к лечебным учреждениям.