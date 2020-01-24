Игорь Кобзев: стратегию социально-экономического развития региона нужно определить до 1 мая 2020 года

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Стратегию социально-экономического развития Иркутской области необходимо определить до 1 мая 2020 года. До 15 марта регион должен изучить лучшие практики других субъектов и выбрать из них то, что подходит Приангарью. Об этом заявил врио губернатора Игорь Кобзев на встрече с предпринимателями 22 января.

– Финансовое планирование, вопросы, которые касаются развития, желания жителей – они должны полностью лечь в этот документ. Предпринимательское сообщество тоже должно включаться в создание этой стратегии. Я дал поручение правительству – изучить все практики других регионов, съездить, посмотреть и выбрать наиболее понятные, привлекательные, – отметил Игорь Кобзев.

Он также отметил, что предприниматели тоже должны высказать свои предложения, чтобы в дальнейшем понимать, как будет жить регион до 2030 года и какие задачи будут решаться, чтобы они могли соотносить свои планы со стратегий развития Иркутской области.