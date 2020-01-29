Игорь Кобзев заявил, что готов поддерживать развитие газохимии на севере Иркутской области

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 30 января встретился с руководством ООО «Иркутская нефтяная компания» - председателем совета директоров Николаем Буйновым и генеральным директором Мариной Седых. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Представители ИНК рассказали о текущей деятельности и реализации инвестпроектов на территории Иркутской области. Компания, образованная в ноябре 2000 года, первой в регионе приступила к промышленной эксплуатации месторождений. Текущий объем добычи нефти и газового конденсата - более 750 тысяч тонн в месяц. Общие инвестиции ИНК в развитие производства с 2000 года превысили 300 миллиардов рублей.

В настоящее время компания реализует проект по созданию газохимического комплекса в Усть-Куте, в который войдет завод полимеров. Для обеспечения работников предприятия жильем в Усть-Куте планируется возвести современный микрорайон, а также построить социальные объекты и иную инфраструктуру.

– Проект по строительству газохимического комплекса в Усть-Куте - это проект российского масштаба по инвестициям, налоговой отдаче, создающий новые рабочие места, – отметил Игорь Кобзев. – Это безусловный стимул для развития северных территорий Иркутской области, мы будем поддерживать реализацию этого проекта.

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством региона компания финансирует ряд социальных мероприятий.

– Среди них – фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для Ивано-Матренинской детской больницы, поддержка коренных и малочисленных народов Севера. За последние девять лет компания направила на социальные проекты в Иркутской области 620 миллионов рублей, – сказала Марина Седых.

Налоги и платежи компании в консолидированный бюджет Иркутской области с 2011 года составили 84 миллиарда рублей. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в регионе.

Игорь Кобзев в завершение встречи сообщил о намерении посетить Усть-Кут.