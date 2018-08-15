Игорная сфера: полугодовые финансовые итоги и онлайн-казино в Беларуси

Российская Федерация, Республика Беларусь 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В игорном бизнесе, как и в любой другой сфере, за какой-то определенный период подводятся итоги.

Российские территории подсчитывают полугодовую прибыль от игорного бизнеса

Например, в ряде российских территорий подсчитали доходы за шесть месяцев, с января по июнь текущего года. Казна Московской области пополнилась за данный промежуток времени на 17 миллионов рублей. За июнь налоговые поступления были здесь в размере 4 миллионов рублей. Имеются сведения за полугодие и по другим территориям:

Приморский край - больше 54 миллионов рублей;

Свердловская область - больше 6 миллионов рублей;

Кубань - около 320 миллионов рублей;

Самарская область - свыше 3 миллионов рублей.

Игорные территории предлагают испытать судьбу на удачу в определенных казино-объектах. И есть для любителей гемблинга также предложения во Всемирной путине, например, игровые автоматы новые игры 777. Скрасить свой досуг можно в комфортной обстановке, некоторые используют для игр мобильные устройства.

Легализация онлайн-казино в Беларуси

Президент государства А. Лукашенко подписал указ, который легализует работу виртуальных казино. Операторы, которые могут организовывать азартные онлайн-развлечения, должны иметь лицензию. Кроме нее у операторов должен присутствовать гарантийный депозит. Он будет нужен, если оператор будет финансово несостоятельным, тогда деньги пойдут на выплаты выигрышей и пополнение налогами казны страны. Регулятором интернет-заведений выступят налоговые структуры Республики Беларусь. Участвовать в онлайн-играх можно будет по достижении 21 года.

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Почти половина везунчиков, которые стали миллионерами благодаря лотерейному выигрышу, а именно 48%, предпочли продолжать работать. Из всех выигравших в лотереи 15% находили новую работу, а 45% открывали собственный бизнес.