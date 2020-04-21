Инициативы бизнес-сообщества Приангарья включены в петицию ТПП России

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Предложения предпринимателей Иркутской области по разработке мер поддержки бизнеса на региональном и федеральном уровне вошли в общую петицию Торгово-промышленной палаты РФ. Об этом рассказал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь.

Он отметил, что пандемия коронавируса наносит серьезный ущерб российской и региональной экономике. Из-за масштабных карантинных мероприятий по всей стране деятельность большинства субъектов предпринимательства приостановлена или существенно ограничена, что приводит к снижению доходов и нередко к банкротству предприятий. В частности, как показал независимый опрос ТПП РФ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ», около половины малых предприятий Иркутской области сегодня полностью прекратили свою деятельность.

По мнению бизнес-сообщества, в условиях борьбы с коронавирусом необходимо направить все усилия на помощь предпринимателям, чтобы вместе преодолеть существующие трудности, сохранить рабочие места, способствовать скорейшему восстановлению экономики. С этой целью в ТПП РФ создан цифровой ресурс, на котором предприниматели всех регионов России могут подписать общую петицию ТПП РФ по предложенным мерам поддержки бизнеса, а также направить свои предложения.

Алексей Соболь рассказал, что в общероссийскую петицию Торгово-промышленной палаты РФ вошли и предложения от предпринимателей Иркутской области. Эти предложения разработаны созданной при ТПП Восточной Сибири рабочей группой, в состав которой входят члены Совета ТПП ВС, представители региональных деловых объединений «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей», бизнеса. Меры поддержки, предложенные ТПП Восточной Сибири, направлены органам исполнительной и законодательной власти региона, а также вошли в общий пакет предложений ТПП РФ.

Ознакомиться с инициативами бизнес-сообщества Приангарья и подписать петицию можно по ссылке . Информация о голосовании будет использована при подготовке очередного пакета антикризисных мер, который формируется ТПП России для направления в правительство Российской Федерации.