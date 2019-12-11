ИНК подписала соглашение о сотрудничестве с агентством по делам национальностей

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Михаил Ипатов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов (КМНС) Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соглашение направлено на выработку результативных форм сотрудничества в сфере сохранения традиционного уклада жизни представителей КМНС в регионах, в которых компания ведет производственную деятельность, а также предполагает обмен информацией о лучших практиках в сфере сотрудничества представителей и объединений коренных малочисленных народов, органов местного самоуправления и промышленных компаний.

Агентство и компания намерены, в частности, развивать и поддерживать специализированные образовательные программы для КМНС и предлагать инициативы по обеспечению социальных, экономических и культурных прав коренных малочисленных народов.

Руководители ФАДН и ИНК обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Согласовано, что сотрудники ИНК войдут в состав российской делегации и представят положительный опыт взаимодействия с КМНС на площадках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2020 года, посвященной итогам года языков коренных народов.

Напомним, что 2019 был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. ИНК активно поддержала эту инициативу. Весной 2019 года в рамках международного фестиваля «КнигаМарт» в Иркутске по инициативе и при спонсорской поддержке ИНК прошла научно-практическая конференция «Языки коренных народов Иркутской области: современное состояние и перспективы сохранения», была организована фотовыставка «Коренные народы Иркутской области: люди и среда обитания» и напечатан эвенкийский календарь. Летом компания оказала помощь молодежи КМНС Якутии для участия в Байкальской межрегиональной языковой школе коренных малочисленных народов Севера.

ИНК является партнером Ассоциации национальных СМИ и поддерживает организуемые ею события. Компания также выступила генеральным партнером «Школы молодого лидера КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока», которая прошла в декабре этого года в Санкт-Петербурге.