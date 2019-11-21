|Экономика / Бизнес
|21.11.2019
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ИНК: прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении не нанес ущерба окружающей среде
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Усть-Кутский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе, который случился 18 ноября, не нанес ущерба окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба ИНК.
Напомним, на водоводе высокого давления произошла утечка технической воды по фланцевому соединению клиновой задвижки. Водовод был перекрыт, утечку устранили в течение 40 минут.
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