ИНК: прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении не нанес ущерба окружающей среде

Усть-Кутский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе, который случился 18 ноября, не нанес ущерба окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба ИНК. Напомним, на водоводе высокого давления произошла утечка технической воды по фланцевому соединению клиновой задвижки. Водовод был перекрыт, утечку устранили в течение 40 минут. СПРАВКА: Иркутская нефтяная компания образована в 2000 году. Сегодня группа компаний ИНК занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 43 лицензионных участках в Восточной Сибири. Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение – основной актив компании, из его недр извлекают более двух третей от общего объема добычи. В группе компаний ИНК работают около 10 тысяч человек. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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