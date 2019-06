Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE

Москва, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон при содействии компаний Qualcomm Technologies Inc. (дочерняя компания Qualcomm Incorporated) и Nokia впервые в России зафиксировали скорость 1,6 Гбит/с на смартфоне. Об этом сообщает пресс-служба компании. Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе лидера цифровых возможностей компании МегаФон. Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с. 1,6 Гбит/с – это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании. В 2017 году МегаФон первым в России запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE и добился скорости 979 Мбит/с на смартфоне. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию инфраструктуры сегодня удалось улучшить эти показатели, и только клиенты МегаФона могут воспользоваться столь высокими скоростями. На скорости 1,6 Гбит/с можно скачивать видео в формате Full HD за секунды. Гигабитное LTE-соединение (Gigabit LTE) – это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает его полезным для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует смартфоны, поддерживающие Gigabit LTE. Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освобождая сетевые ресурсы для других пользователей. Для достижения рекорда использовалось оборудование базовой станции Nokia на базе нового поколения системного модуля AirScale в конфигурации частотного спектра МегаФона: LTE 2600 2х20 МГц (MIMO 4x4) + LTE 1800 1х20 МГц (MIMO 4x4) + LTE 2100 1х15 МГц (MIMO 4x4) + LTE 1800 1х10 МГц (MIMO 4x4) – и тестовое мобильное устройство в форм-факторе смартфона на платформе Qualcomm® Snapdragon™ с LTE-модемом Snapdragon X24, интегрированным радиочастотным приемо-передатчиком и радио модулями входных каскадов, обеспечивающими в данном случае поддержку агрегации 5 несущих компонентов и 20 потоков. – Сегодня мы снова подтвердили свое технологическое лидерство и сделали еще один шаг вперед, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми быстрыми мобильными скоростями: те, кто обладает смартфонами с поддержкой гигабитного LTE, могут скачивать за доли секунды файлы огромного размера, – замечает директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. По данным анализа больших данных, потребление трафика в сети МегаФона постоянно растет. Клиенты все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые компанией: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. В I квартале 2019 года каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика – это на 27,6% больше, чем годом ранее. Обеспечение растущих запросов потребителей интернета требует все больших дополнительных усилий для расширения пропускной способности сети и поддержания высоких скоростей. МегаФон активно развивает собственную сеть. По последним данным Роскомнадзора, МегаФон на первом месте по числу базовых станций. Чтобы наши клиенты не сталкивались с проблемой низких скоростей скачивания, мы предоставляем возможность использовать сеть последнего поколения LTE 87% россиян на всей территории страны. – Наше сотрудничество с оператором «МегаФон» направлено на то, чтобы помочь российским пользователям получить максимум в области мобильной связи, – говорит Юлия Клебанова, вице-президент Qualcomm Europe Inc. по развитию бизнеса. – Сеть LTE Advanced станет фундаментом для построения сетей 5G а неавтономной архитектуре, и мы с нетерпением ожидаем новых возможностей поработать вместе с МегаФоном и Nokia и приблизить наступление в России эры 5G, с приходом которой станут доступны новые возможности связи на мульти-гигабитных скоростях с ультранизкой задержкой». Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отмечает: «Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с МегаФоном в рамках проекта, демонстрирующего все возможности технологии LTE Advanced, позволяющего уже сейчас реализовывать различные сценарии 5G на сети МегаФона. Данная демонстрация, осуществленная с использованием базовой станции Nokia 5G-ready AirScale, самой высокопроизводительной на рынке, является важным шагом к долгосрочному сотрудничеству наших компаний, направленному на подготовку российской телекоммуникационной отрасли к 5G. Наряду с МегаФоном, Nokia сотрудничает с более чем 100 операторами по всему миру, которые рассматривают технологию 5G для запуска новых широкополосных приложений и создания беспрецедентных возможностей для индивидуальных пользователей и бизнес-клиентов». ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

