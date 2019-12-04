|Экономика / Бизнес
|04.12.2019
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Ипотечная ярмарка пройдет в Иркутске
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Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Об ипотеке по сниженным процентным ставкам расскажет Байкальский банк ПАО Сбербанк на ипотечной ярмарке в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Жителей Иркутской области, приобретающих или планирующих приобретение жилья, строительство собственного дома приглашают на традиционную предновогоднюю ярмарку жилищных и банковских предложений. На мероприятии, которое пройдет 6 и 7 декабря, ведущие специалисты банка расскажут о снижении ставок по жилищным кредитам, новых сервисах онлайн-сопровождения кредитов через ДомКлик и др.
В ярмарке также примут участие компании-застройщики и крупнейшие агентства недвижимости. На данный момент в областном центре Приангарья строится более 40 жилых комплексов – в Октябрьском, Свердловском, Правобережном, Ленинском районах города, возводятся объекты жилья и в Иркутском районе.
Кирилл Диковенко, начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Иркутского отделения Сбербанка № 8586:
– На ярмарке, организованной Сбербанком, пройдут консультации по оформлению ипотечных кредитов по сниженным процентным ставкам, а также будет представлен перечень жилых комплексов, приобретение квартир в которых доступно в ипотеку. Гости ярмарки получат информацию и об объектах недвижимости, покупка квартир в которых осуществляется с использованием эскроу-счетов. Эта мера защиты интересов дольщиков помогает обезопасить деньги покупателя на стадии строительства жилого дома.
Участники ипотечной ярмарки в Иркутске получат возможность в одном месте:
Как отмечают эксперты, традиционно в конце календарного года возрастает спрос жителей региона на покупку недвижимости. По данным управления Росреестра по Иркутской области в октябре 2019 года было зафиксировано 6 тысяч 364 записи по ипотеке и это на 18% больше, чем в сентябре 2019 года, рост количества подобных сделок в сентябре к июлю 2019 года составил 16%. На динамику количества оформленных кредитов существенно повлияло снижение ставок по ипотеке.
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