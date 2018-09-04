Иркутск вошел в ТОП-3 городов Сибири у туристов летом-2018

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Новосибирск, Красноярск и Иркутск вошли в первую тройку городов Сибири, популярных у туристов прошедшим летом.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали поездки в Иркутск в среднем на четыре ночи и тратили на аренду жилья 2,2 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего проживание обошлось в Красноярске, дороже – в Иркутске.

Средние цены на проживание в этих городах и количество забронированных ночей выглядят следующим образом:

Новосибирск - 1830 рублей/ 2,5 ночи;

Красноярск - 1550 рублей/три ночи;

Иркутск - 2230 рублей/четыре ночи.

Рейтинг подготовлен по данным анализа броней жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2018 года.