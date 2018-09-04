|Экономика / Бизнес
|04.09.2018
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Иркутск вошел в ТОП-3 городов Сибири у туристов летом-2018
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Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Новосибирск, Красноярск и Иркутск вошли в первую тройку городов Сибири, популярных у туристов прошедшим летом.
По данным Tvil.ru, туристы бронировали поездки в Иркутск в среднем на четыре ночи и тратили на аренду жилья 2,2 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего проживание обошлось в Красноярске, дороже – в Иркутске.
Средние цены на проживание в этих городах и количество забронированных ночей выглядят следующим образом:
Рейтинг подготовлен по данным анализа броней жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2018 года.
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