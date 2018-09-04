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04.09.2018

Иркутск вошел в ТОП-3 городов Сибири у туристов летом-2018

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Новосибирск, Красноярск и Иркутск вошли в первую тройку городов Сибири, популярных у туристов прошедшим летом.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали поездки в Иркутск в среднем на четыре ночи и тратили на аренду жилья 2,2 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего проживание обошлось в Красноярске, дороже – в Иркутске.

Средние цены на проживание в этих городах и количество забронированных ночей выглядят следующим образом:

  • Новосибирск - 1830 рублей/ 2,5 ночи;
  • Красноярск - 1550 рублей/три ночи;
  • Иркутск - 2230 рублей/четыре ночи.

Рейтинг подготовлен по данным анализа броней жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2018 года.

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