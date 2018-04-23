«Иркутская электросетевая компания» составила антирейтинг территорий по кражам электроэнергии

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2018 года «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК) выявила на территории Иркутской области 155 случаев бездоговорного потребления электроэнергии.

Законодательством такие действия трактуются как правонарушения и все выявленные потери взыскиваются, в том числе в судебном порядке, с возложением на виновных лиц всех судебных расходов и наложением административного штрафа. В соответствии с законодательством воровство электроэнергии может повлечь и возбуждение уголовного дела, если сумма ущерба превысит 250 тысяч рублей.

Специалисты «Иркутской электросетевой компании» призывают жителей области не оставлять без внимания случаи самовольного присоединения к энергосетям. Несанкционированные подключения опасны и могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях, пожарам и авариям. Кроме того, важно осознавать, что украденная электроэнергия списывается на потери в сетях, которые в пределах нормы компенсируются за счет роста тарифа на ее передачу.

Энергетики стоят на защите интересов добросовестных потребителей. Поэтому с декабря 2017 года ИЭСК начала прием сообщений от жителей Иркутской области об известных им фактах воровства электроэнергии. Эта процедура регламентируется Стандартом ОАО «ИЭСК» «Порядок работы персонала ОАО «ИЭСК» по выявлению, фиксации, расчету и взысканию объема неучтенного (бездоговорного) потребления электрической энергии», учитывает статьи Гражданского и Налогового кодексов РФ. За порядком подтверждения фактов о воровстве электроэнергии и порядке выплаты вознаграждения компания просит обращаться по телефону – 8 (3852) 792-480. Выплата вознаграждения третьим лицам за информирование о неучтенном потреблении электроэнергии составит от 500 до 3000 рублей.

Большинство потребителей регулярно оплачивают услуги энергоснабжающих организаций, тем не менее, проблема воровства энергии в Иркутской области стоит остро – ущерб с начала года по выявленным незаконным подключениям превысил 11 миллионов рублей. В помощь властям и правоохранительным органам специалисты «Иркутской электросетевой компании» продолжают подготовку и публикацию антирейтинга муниципальных образований области, где был выявлен наибольший финансовый ущерб от действий энерговоров:

1. Иркутский район – 5,3 млн рублей,

2. Осинский район – 2,2 млн рублей,

3. г. Иркутск – 1,4 млн рублей,

4. Эхирит-Булагатский район – более 500 тыс. рублей,

5. Аларский район – более 250 тыс. рублей,

6. Тулунский район – более 240 тыс. рублей,

7. Куйтун – чуть более 200 тыс. рублей,

8. Заларинский район – более 180 тыс. рублей,

9. Усольский район – около 150 тыс. рублей,

10. Зиминский район – около 115 тыс. рублей.

Не допускайте случаев незаконного потребления электроэнергии. Сообщайте о хищениях по телефону доверия: 8 (3952) 792-480. Также можно обращаться в дежурную часть полиции по тел. 02 (для стационарных телефонов), 112 (для всех операторов).

По сообщению пресс-службы ОАО «Иркутская электросетевая компания»