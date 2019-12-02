«Иркутская энергосбытовая компания» предупреждает клиентов об использовании названия компании третьими лицами

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» («Иркутскэнергосбыт») просит своих партнеров и клиентов при взаимодействии и заключении договоров обратить внимание на точность данных компании (ФИО директора, банковские реквизиты) в связи с появлением компаний-клонов.

Напоминаем, ООО «Иркутская энергосбытовая компания» возглавляет Алексей Юрьевич Хвостов, юридический адрес: Иркутск, ул. Лермонтова, 257. Реквизиты: ООО «Иркутскэнергосбыт», ИНН3808166404/КПП997650001, Иркутский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Иркутск, р/сч 40702810290040001681, к/сч 30101810300000000728, БИК 042520728.

Прецедентная для России ситуация сложилась в Иркутской области, где в ноябре жители микрорайона Байкальский обратились к журналистам ГТРК «Иркутск» с жалобой на незаконное строительство подстанции, на информационном баннере которой в качестве заказчика был обозначен «Иркутскэнергосбыт». Работ по строительству энергообъекта в районе улицы Байкальская, 107 силами «Иркутской энергосбытовой компании» не ведется, компания не имеет отношения к возводимому объекту. По информации «Иркутской электросетевой компании», электрические мощности под строительство энергообъекта по улице Байкальской, 107 не выделялись.

Компания «Иркутскэнергосбыт» за 65 лет своего существования впервые столкнулась с подобной мошеннической схемой. Такие компании-«клоны» создаются с целью получения быстрой выгоды или иных преимуществ, существуют ограниченное время и закрываются после достижения цели.

Юридическая служба «Иркутской энергосбытовой компании» ведет претензионную работу. Компанией направлены заявления в правоохранительные органы региона.

СПРАВКА:

«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 тысяч юридических и 1,42 млн физических лиц.

По сообщению пресс-службы ООО «Иркутскэнергосбыт»