«Иркутская энергосбытовая компания» развивает дистанционные способы обслуживания клиентов

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» подвела итоги обслуживания клиентов за год. СПРАВКА: Для жителей Иркутской области работают заочные сервисы обслуживания: - личный кабинет на сайте компании (для физических и юридических лиц);

- мобильное приложение “Иркутскэнергосбыт” (доступно для Android и Ios );

- Viber-бот . За год количество пользователей дистанционных сервисов выросло в среднем на 20%. Сегодня в онлайн перешли более 470 тысяч жителей региона . Только в марте зарегистрировано 10 тысяч новых пользователей. Клиенты сами выбирают, каким образом удобнее следить за состоянием лицевого счета и консультироваться со специалистами компании: с персонального компьютера или приложения в мобильном телефоне, функционал у сервисов идентичный. Сервисы дистанционного обслуживания доступны не только физическим, но и юридическим лицам. Активно используют онлайн кабинет более 22 тысяч предпринимателей и руководителей крупных организаций и предприятий. Благодаря возможности заочного взаимодействия со специалистами компании, введения электронного документооборота количество пользователей увеличилось на 40%. В современном мире стремительно набирают популярность различные мессенджеры. Иркутскэнергосбыт также старается следовать тенденциям и запустил для клиентов чат-бот в Viber. Консультант дает рекомендации по общим вопросам, а также принимает показания приборов учета – это самая популярная услуга в мессенджере. На сегодня Viber воспользовались более 26 тысяч клиентов компании, рост за полгода составил 24%. Преимущество перечисленных выше сервисов в удобстве – пользоваться можно, не выходя из дома, достаточно лишь подключения к сети Internet. Клиентам компании доступны такие услуги: передать показания приборов учета, консультация специалистов (во вкладке «задать вопрос»), оплатить коммунальные услуги и другие. Наиболее активны потребители в Ангарске, Иркутске, Шелехове и прилегающих районах. Чаще всего пользователи дистанционных сервисов – это молодые люди в возрасте 25-34 года. Однако, специалисты отмечают, растет активность жителей региона в категории 35-44 года, немного уступают им пользователи 45-54 года. По сообщению пресс-службы Иркутской энергосбытовой компании Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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