Иркутская фирма экспортировала в Монголию контрафактное мороженое

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская фирма экспортировала в Монголию более 1,4 тонны контрафактного мороженого. Нарушителя выявила Иркутская таможня.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в двух декларациях, поданных на Иркутский таможенный пост, на экспорт было заявлен товар – «мороженое эскимо сливочное «ДАРТС» в шоколадной глазури с дробленым арахисом». Общая партия товара состояла из 768 картонных коробок по 28 штук мороженого в индивидуальной упаковке в каждой общей массой более 1,4 тонны. Всего экспортировано 21 504 единицы такого мороженого.

Мороженое было изготовлено одним из известных региональных производителей, у которого и был закуплен товар. Между тем, согласно информации Роспатента, на территории Российской Федерации зарегистрирован товарный знак ««Д'АРТС», правообладателем которого является ООО «ЛЕОВИТ нутрио». Согласно законодательству правообладателю принадлежит исключительное право на зарегистрированный товарный знак, то есть иные организации и лица не могут использовать его без согласия правообладателя.

Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что словесные обозначения «ДАРТС», размещенные на этикетках первичных потребительских упаковок мороженого и на этикетках транспортной упаковки (коробках) сходны до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в Роспатенте. Его правообладатель – «ЛЕОВИТ нутрио» – потребовал в соответствии с действующим законодательством привлечь к административной ответственности фирму-экспортера, оценив общую сумму нанесенного ущерба по факту незаконного использования товарного знака в размере более 10 миллионов рублей.

В итоге Арбитражный суд Иркутской области признал мороженое, незаконно маркированное товарным знаком «ДАРТС», контрафактным и оштрафовал фирму-экспортера на 100 тысяч рублей – по 50 тысяч по каждому административному делу соответственно.

В настоящее время производитель товара получил официальное разрешение у правообладателя на выпуск товара с такой маркировкой.