Иркутская и Томская области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма

Иркутская область, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Иркутской области приняли участие в 14-й Международной туристической выставке «Интурмаркет – 2019», которая прошла в Москве с 9 по 11 марта.

На выставке были представлены туристские возможности большинства регионов России: от Калининграда до Владивостока, сообщает пресс-служба губернатора.

Мероприятие собирает самых активных представителей туристской индустрии всей страны и выступает в качестве эффективной площадки для презентации и продвижения новых туристских программ и проектов. В этом году выставку открыла вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Об этом сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.

Иркутская область традиционно организует на «Интурмаркете» объединенный стенд, привлекая крупные туристские организации региона. Кроме того, уже не первый год регион принимает участие в работе консолидированного стенда участников проекта «Восточное кольцо России».

Туристический потенциал Иркутской области презентовали шесть туроператоров и Информационно-туристская служба Иркутска. Участники представили наиболее интересные предложения по отдыху в регионе сезона весна-лето-2019 года. Также в работе объединенного стенда приняли участие представители Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа», чей проект с одноименным названием признан лучшим брендом России в номинации «Туристические и экологические маршруты» согласно ежегодному исследованию, проводимому Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России».

В рамках выставки агентством по туризму Иркутской области при поддержке посольства республики Куба в России была организована совместная презентация туристских возможностей регионов Сибири и республики Куба. Договоренности о проведении презентации были достигнуты в рамках визита делегации правительства Иркутской области в Республику Куба в октябре 2018 года. Со стороны Кубы на мероприятии выступили чрезвычайный и полномочный посол Кубы в Российской Федерации господин Херардо Пеньяльвер Порталь и представители туроператора «Гаванатур». О туристских возможностях своих регионов рассказали представители Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского края, республики Бурятия.

Кроме того, на «Интурмаркете» агентством по туризму Иркутской области было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма с департаментом по культуре и туризму Томской области.

– Основные формы сотрудничества между нашими регионами будут заключаться в обмене методическими, информационными и другими материалами, способствующими продвижению туристского продукта Иркутской области и Томской области, а также разработке совместных проектов в сфере туризма, включая проведение информационно-ознакомительных туров для туроператоров, разработку новых туристских маршрутов, совместное участие в туристских выставках, – пояснила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.