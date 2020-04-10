Иркутская компания разработала программу для перевода бизнеса на удаленку

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская компания «Байкал-Интеграция» предлагает услуги по автоматизации и переводу бизнеса на удаленную работу. Как рассказал Телеинформу глава компании Тимофей Дронов, предложение действует для фирм, насчитывающих от 12 до 500 сотрудников. Системы автоматизации и удаленной работы работают на базе Bitrix24.

– Сейчас, когда каждому бизнесу брошен вызов на выживание и умение приспосабливаться, мы разработали специальные программы экспресс-перевода компаний на удаленную работу. За пять лет работы наши специалисты накопили богатый опыт внедрения коробочных порталов, разработали множество кейсов и решений, которые проверили на практике в известных в регионе компаниях, – отметил Тимофей Дронов.

Компания «Байкал-Интеграция» предлагает следующие услуги:

Организация удаленного рабочего места для менеджера по продажам и административного персонала;

Укоренная программа внедрения электронного документооборота;

Организация информационной среды для удаленной работы больших компаний за короткие сроки.

Кроме того, компания предлагает спектр решений для оптимизации и обновления бизнеса:

Программа для организации доставок;

Программы для сбора и оптимизации работы с заявками;

Программы для организации разъездной работы.

До конца мая «Байкал-Интеграция» предлагает программу экспресс-перевода бизнеса на уделенную работу. В программу входит организация рабочих мест, обучение работе с Битрикс24 в экспресс-режиме.

Как рассказал директор компании, «Байкал-Интеграция» является лидером среди партнеров Bitrix24 в Иркутской области. Предлагаемая услуга востребована среди организаций, чьи офисы распустили по домам в связи с пандемией. На сегодня среди клиентов фирмы - сервисные, транспортные и строительные компании, автодилеры, компании из сферы торговли (строительные материалы, недвижимость, спецтехника), медицинских услуг, СМИ и многие другие.

Компания работает в Иркутске, внедряя свои системы удаленно во всех регионах России и странах СНГ.

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