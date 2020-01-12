Иркутская нефтяная компания поставила 50 миллионов тонн нефти в магистральный трубопровод ВСТО

Усть-Кутский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) АК «Транснефть» 7 января поступила 50-милионная тонна нефти с месторождений группы компаний ИНК.

Как сообщает пресс-служба Иркутской нефтяной компании, закачка нефти в ВСТО началась 18 января 2011 года. В первый год было поставлено в магистраль 1,2 млн тонн нефти. Впоследствии объемы увеличивались ежегодно, дойдя до показателя в 9 млн тонн в 2018 году, добыча на этом уровне сохранилась в 2019 году (в связи с соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи).

Углеводородное сырье с месторождений группы компаний ИНК по сети межпромысловых нефтепроводов поступает на установки подготовки нефти, расположенные на Ярактинском и Ичединском месторождениях компании. Затем подготовленную нефть транспортируют до приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Марковское» в Усть-Кутском районе Иркутской области – точки подключения к нефтеперекачивающей станции (НПС-7) ВСТО. Резервуарный парк на ПСП «Марковское» рассчитан на одновременное хранение 95 тысяч кубометров нефти, что полностью соответствует нормативным требованиям АК «Транснефть».