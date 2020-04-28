Иркутская нефтяная компания приобрела средства защиты для персонала Ивано-Матренинской детской больницы

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) оказала помощь иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице (ИМДКБ) в приобретении средств индивидуальной защиты для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с распространением коронавирусной инфекции часть отделений иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы были перепрофилированы под прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.

Для защиты и безопасности медперсонала больницы компания приобрела 100 защитных многоразовых комбинезонов, хирургические халаты, бахилы, шапочки, фартуки, средства для катетеризации и другие расходные материалы.

Иркутская нефтяная компания в рамках оказания помощи медицинским учреждениям Иркутска, Усть-Кута, Красноярского края, Якутии приобретает аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, рециркуляторы, прикроватные мониторы для наблюдения за пациентами, насосы для инфузионной терапии и санации верхних дыхательных путей, средства индивидуальной защиты.

СПРАВКА:

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 49 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис расположен в Иркутске. Налоги и платежи компании в консолидированный бюджет Иркутской области с 2011 г. составили 84 млрд рублей.