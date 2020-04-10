Наталия Ледяева: поступившие в аптеки Иркутской области маски раскупили за час

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Поступившие в аптеки Иркутской области 40 тысяч медицинских масок были раскуплены за один час.

Об этом депутатам Законодательного собрания Иркутской области рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. Она отметила, что в ближайшее время ожидается поступление в регион еще 900 тысяч масок.

Также глава ведомства ответила на вопрос депутатов – может ли вообще маска защитить от коронавируса.

– Так, как вы ее используете – нет, не может, – заявила она. – Чтобы маска защитила, ее нужно надеть стерильно чистыми руками и больше к ней не прикасаться. А через два часа ее необходимо утилизировать.

Наталия Ледяева отметила, что многие маску снимают, кладут в карман, потом снова надевают. Это делает маску абсолютно бесполезной. Также она сообщила, что и очки могут защитить глаза от инфекции, но только если потом, снимая их, не тереть глаза руками.

О ситуации с ценами на медицинские маски рассказал исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев:

– Маски в цене выросли – закупаем у разных поставщиков, в том числе у иностранных. И по 27 рублей, и по 30 рублей. До этого областная аптечная сеть по 3-7 рублей продавала 50 тысяч масок несколько лет. Сейчас разлетаются как горячие пирожки. Но мы стараемся держать цены в пределах 30 рублей. Он также уточнил, что машина с почти миллионом масок уже сейчас проходит таможню.

Также он сообщил, что производитель антисептиков в Усолье-Сибирском сейчас закупает дополнительное оборудование и в скором времени сможет полностью обеспечить потребности региона в этом продукте.