Иркутская область и «Сбербанк-АСТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области подписало соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Сбербанк-АСТ» по взаимодействию в сфере осуществления закупок малого объема посредством онлайн-сервиса. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума-2019. Как сообщает пресс-служба губернатора, подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов и генеральный директор электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев. Новое соглашение демонстрирует приверженность руководства региона принципам открытости закупочной деятельности, экономии бюджетных средств за счет конкуренции, снижению издержек на ведение процедур, а также нацеленность на постоянное повышение уровня профессионализма заказчиков. Напомним, что в регионе уже действуют два интернет-ресурса (электронных магазина), позволяющих обеспечить эффективность и прозрачность закупочной деятельности заказчиков региона, автоматизацию процедур малых закупок. Использование еще одного ресурса даст возможность максимально оперативно и эффективно заказчикам выбрать и сравнить товары, коммерческие предложения контрагентов, осуществить процедуры закупок в режиме online, а поставщикам расширить рынки сбыта своей продукции. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: антон логашов

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