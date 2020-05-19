Иркутская область из-за эпидемии в 2020 году потеряет, по меньшей мере, 30% турпотока

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За первые четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Иркутской области турпоток сократился на 38%.

Об этом на пресс-конференции 19 мая сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова. По ее словам, с начала года регион посетили 51 тысяча иностранных туристов.

При этом она отметила, что до этого турпоток в регионе стабильно рос. За последние три года он увеличился на 8% и составил около 1,7 миллиона человек. При этом количество иностранных туристов выросло в 1,7 раза и достигло 368 тысяч человек.

– Сейчас же поток снизился практически до нуля, – отметила Светлана Кравцова.

Она также сообщила, что сейчас в ожидании выхода из режима самоизоляции идет работа над подготовкой рекламных туров для российских туроператоров.

Представитель агентства отметила, что в самом лучшем случае, то есть если регион для российских туристов откроют в июле, а для зарубежных – в августе, потери турпотока по сравнению с ожидаемым составят около 30%, то есть регион за год посетят около 1,25 млн человек, в том числе 150 тысяч иностранцев. При неблагоприятном сценарии – если ограничительные мероприятия продлятся до конца лета – потери турпотока составят 46%, то есть в Иркутскую область приедут 926 тысяч туристов, включая 75 тысяч иностранцев.

При этом Светлана Кравцова уверяет, что пока, несмотря на сложную ситуацию, никакие средства размещения и турфирмы в регионе не закрылись, хотя большинство из них и приостановило свою деятельность.