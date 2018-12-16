Иркутская область на третьем место в СФО по росту розничного товарооборота и общественного питания

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область занимает третье место в рейтинге регионов СФО по показателям роста розничного товарооборота и общественного питания.

По информации пресс-службы губернатора региона, об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров. По сравнению с данными прошлого года розничный товарооборот в регионе увеличился на 2,6%, оборот общественного питания – на 5,2%. Достигнутый рост объемов потребления товаров и услуг населением области является также результатом системной работы по развитию потребительского рынка региона.

– Еще один немаловажный показатель – развитие конкуренции, рост которой на потребительском рынке в 2018 году выразился в дальнейшем формировании торговой инфраструктуры и, что особенно важно, преимущественно в направлении малых городов и сельской местности, – подчеркнул Сергей Петров. – Это содействовало снижению диспропорций в обеспеченности населения этих территорий торговыми площадями и товарами по сравнению с крупными городами области. Одна из крупнейших региональных сетей продовольственных дискаунтеров в текущем году открыла более 20 новых магазинов, в том числе в Саянске, Слюдянке, Вихоревке, Зиме, а также в населенных пунктах Куйтунского, Аларского, Иркутского районов.

Практически все региональные розничные ритейлеры увеличили свои торговые площади. Ожидается, что общая торговая площадь организаций торговли области достигнет 2,4-2,5 млн квадратных метров. При этом, отметил Сергей Петров, показатель обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, характеризующий уровень развития торговли в регионах России, превысит минимальный норматив в 1,9-2 раза.

В регионе сформирована сеть социально ориентированных объектов торговли. Сейчас в проекте, предусматривающем установление минимальных цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости, участвуют более 1200 торговых объектов, а также крупнейшие региональные производители пищевой продукции.

– Кроме этого, службой во взаимодействии с муниципальными образованиями области проводится работа по развитию ярмарочной торговли. Ярмарки предоставляют населению дополнительную возможность без посредников приобрести по доступным ценам товары местных производителей, а сельхозпроизводителям обеспечивают дополнительный канал сбыта продукции. С начала года в области проведено 1896 ярмарок, – пояснил руководитель службы.