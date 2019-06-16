Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область опустилась на 18 место рейтинга по благосостоянию семей. Список составлен по итогам 2018 года. В 2017 году Приангарье занимало 17 строчку в рейтинге.

По данным статистики РИА Новости, которую подготовили эксперты РИА Рейтинг, в Иркутской области максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 40 тысяч 178 рублей. В семьях с одним ребенком эта сумма почти на 11 тысяч выше и составляет 50 тысяч 914 рублей.

В топ самых благополучных регионов вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинская области. В аутсайдерах – Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня.