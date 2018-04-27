Иркутская область подала заявку на получение права поставок в Китай пшеницы

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область претендует на то, чтобы войти в число регионов России, имеющих право на экспорт пшеницы в Китай. Об этом 27 апреля на круглом столе «Экспорт продукции АПК Иркутской области, как перспективное направление сбыта» сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Заместитель директора «Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории» Александр Аблов отметил, что Россельхознадзор уже направил в Китай письма с просьбой включить в число поставщиков Приангарье. Илья Сумароков отметил, что пшеницу, как и другие продукты АПК, гораздо выгоднее экспортировать, чем продавать внутри России. Так пшеница четвертой категории на внутреннем рынке стоит семь-восемь рублей за килограмм, а на экспорт – 12-13 рублей за кг. При этом министр пояснил, что для включения региона в число поставщиков зерна в Китай необходимо разрешение службы карантина растений КНР. Александр Аблов сообщил, что в ближайшее время в регион должны приехать китайские аудиторы с инспекцией. Они изучают не только, как хранится зерно, а весь процесс его производства, причем очень тщательно. Проверяются семена, удобрение, оборудование контролирующих качество лабораторий. Он привел пример, что в другом регионе китайский аудитор, увидев на подъезде к полю расположенную неподалеку свалку, дальше уже даже смотреть ничего не стал – и хозяйство в список потенциальных поставщиков не вошло. Александр Аблов отметил, что такое же дотошное отношение и у комиссий из Евросоюза, а для поставки яичной муки в Японию одному из иркутских предприятий пришлось сделать 157 анализов. Поэтому сельхозпроизводителям, рассчитывающим работать на экспорт, рекомендуют готовиться к этому за год, а то и за два. Проще всего оказывается местным производителям работать с Монголией. Единственный нюанс – там нет круглогодичных поставок зерна. Как пояснил один из региональных поставщиков, работающих с Монголией, в конце ноября там делается оценка собственного урожая и на ее основе рассчитывают, сколько зерна необходимо закупить. При этом поставки принимаются только до 1 июня – после этого до следующего урожая монгольская таможня перестает пропускать зерно пшеницы. Однако продолжаются поставки овса и рапса. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... илья сумароков младший

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