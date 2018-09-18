Иркутская область подтвердила высшую степень финансового менеджмента

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область четвертый раз подтвердила высшую степень качества управления региональными финансами. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Первая степень качества финансового менеджмента субъектов Российской Федерации присвоена Иркутской области по результатам ежегодного мониторинга, проводимого Минфином России.

– Комплексная оценка итогов работы за 2017 год включала в себя анализ индикаторов, характеризующих планирование и исполнение бюджета, управление государственным долгом и собственностью, качество оказания госуслуг, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса и выполнение «майских» указов президента РФ, – рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Максимальными баллами со стороны Минфина России Иркутская область отмечена по показателям качества исполнения бюджета, уровню долговой нагрузки и выполнению «майских» указов президента Российской Федерации по доведению средней зарплаты бюджетников до установленного уровня.

Также самые высокие баллы присвоены региону за обеспечение открытости бюджетных данных для жителей и иных заинтересованных пользователей, проведение министерством финансов Иркутской области оценки качества финменеджмента главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета и другие.