|Экономика / Бизнес
|05.05.2020
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Иркутская область получит более 23 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку местного бизнеса
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Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит более 23 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку местного бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, федеральное правительство выделило 2 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии регионам для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги в регионы придут в ближайшее время, направить их на поддержку бизнеса можно будет в течение 2020 года. Федеральное Минэкономразвития будет следить за эффективным использованием субсидий регионами.
Полный текст постановления с распределением субсидий по регионам —