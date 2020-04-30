Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит более 23 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку местного бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, федеральное правительство выделило 2 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии регионам для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги в регионы придут в ближайшее время, направить их на поддержку бизнеса можно будет в течение 2020 года. Федеральное Минэкономразвития будет следить за эффективным использованием субсидий регионами.

Полный текст постановления с распределением субсидий по регионам — http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005040007?index=0&rangeSize=1