Иркутская область получит из федерального бюджета дополнительно 556 миллионов рублей

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в Москве на заседании трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям были распределены трансферты для регионов – за рост поступлений по налогу на прибыль. Иркутская область должна получить 556 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба депутата Михаила Щапова.

Депутат Государственной думы РФ, член трехсторонней комиссии Михаил Щапов прокомментировал итоги этой работы:

– Формально схема расчета данного трансферта такова: из суммы налога на прибыль, перечисленной в федеральный бюджет в 2017 году, вычитается средний размер аналогичных отчислений за 2015-2016 годы. Разница выплачивается региону в качестве поощрения. Для Иркутской области она составила 556 млн рублей.

Напомню, что федеральное правительство решило поощрять регионы за рост налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в прошлом году. Наша область уже не первый год подряд показывает хорошие темы прироста налоговых отчислений. В СФО мы находимся по этому показателю на третьем месте и уступаем лишь Красноярскому краю и Кемеровской области. Это результат совместной работы губернатора Сергея Левченко, правительства области и налоговой службы. Благодаря дополнительным поступлениям регион смог реализовать беспрецедентную программу по строительству новых и ремонту действующих социальных объектов: школ, больниц, ФАПов и т.д.

Напомним, в общей сложности за 2017 год Приангарье перечислило в федеральный бюджет 180 миллиардов рублей. Это больше половины всех собранных на нашей территории налогов. И на 64 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году.

СПРАВКА:

Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений была создана в 2013 году. В состав Комиссии входят представители Госдумы, Совета Федерации, Правительства РФ. Руководство Комиссией осуществляют Сопредседатели Комиссии от ГД, СФ и Правительства. Комиссия рассматривает проекты нормативных правовых актов Правительства, устанавливающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального центра бюджетам субъектов РФ, распределение которых не утверждено федеральным законом о федеральном бюджете, с соответствующим распределением средств.