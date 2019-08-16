Иркутская область увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья

Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Иркутской области в первом полугодии 2019 года увеличился на 6% и составил 17,5 млн долларов США.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, выступая на секции, посвященной развитию несырьевого экспорта, которая проходила в рамках Байкальского международного форума партнеров 15 августа, пишет пресс-служба губернатора.

Модератором мероприятия выступил руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области, председатель комитета по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Анатолий Полномочнов. Участие в секции приняли генеральный консул Монголии в Иркутске Лувсандагва Амарсанаа, исполнительный директор Делового Совета по сотрудничеству Монголии с Россией Энебиш Оюунтэгш, заместитель мэра Хэганского городского народного правительства КНР Се Дяньцай, генеральный секретарь Торговой палаты Иркутск-Хэйлунцзян Чжоу Куиву, начальник секретариата комитета содействия развитию международной торговли Маньчжурии (КНР) Ван Тао, представители китайских и российских структур, ответственных за вопросы экспорта. Примерами успешного экспорта поделились руководители иркутских и китайских компаний.

По информации Ильи Сумарокова, в регионе действуют 160 сельхозорганизаций, 2485 крестьянских (фермерских) хозяйств. Производство продовольственных товаров и напитков осуществляют более тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей.

– Предприятия и организации агропромышленного комплекса Иркутской области выпускают широкий ассортимент качественного, отвечающего требованиям безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Они положительно зарекомендовали себя на внутреннем рынке и имеют огромный потенциал для выхода на внешние рынки, увеличения экспортных поставок. Сегодня в направлениях экспорта продовольственных товаров и сырья из нашего региона значительную долю, 94%, занимает экспорт в страны дальнего зарубежья, – отметил министр.

Глава ведомства рассказал, что на экспорт отгружается масложировая продукция, бутилированная питьевая и минеральная воды, кондитерские изделия, мороженое, зерно, соевая мука, масло семян рапса, продукция из дикорастущего сырья, рыбная продукция и другие товары. За последние пять лет основными партнерами Приангарья являются Монголия, Казахстан, Китай. Продукция также поставляется в республику Беларусь, Корею, Японию, Таиланд и другие страны.

В прошлом году из Иркутской области было экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на общую сумму 33,8 млн долларов США. К 2024 году этот показатель планируется увеличить до 86 млн долларов США.

Илья Сумароков напомнил, что для достижения поставленной задачи в Иркутской области разработан региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», который является составной частью одноименного федерального проекта, входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В рамках реализации регионального проекта предусмотрены меры государственной поддержки, направленные на развитие материально-технической базы действующих предприятий, расширение каналов сбыта продукции агропромышленного комплекса. При министерстве сельского хозяйства Иркутской области создан Межведомственный совет по вопросам развития экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, на котором рассматриваются вопросы стимулирования экспортных поставок.

Увеличение экспортных поставок планируется за счет расширения ассортимента продукции, создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки. Для расширения географии поставок минсельхоз региона ведет активную работу по созданию системы продвижения и позиционирования продукции АПК на международные рынки. Совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области подготовлен и издан на четырех языках (русском, английском, монгольском, китайском) каталог продукции предприятий Приангарья. Планируется участие в двух крупных международных выставках в Китае осенью 2019 года.

Накануне, 14 августа, в рамках мероприятий Байкальского международного форума партнеров Илья Сумароков встретился с делегациями Монголии и Китая. На встречах обсуждались вопросы экспортного сотрудничества.